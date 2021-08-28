Донбасс Сегодня

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Погода в Израиле: небольшой спад жары

Погода в Израиле: небольшой спад жары

Сегодня, в субботу, 28 августа, ожидается слабая облачность, небольшой спад жары, но температура воздуха в большинстве районов страны продолжит оставаться выше среднесезонной нормы.

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