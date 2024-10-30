Стартовала регистрация на девятый сезон экскурсий «Открой#Моспром»

Более 170 экскурсий по высокотехнологичным промпредприятиям Москвы пройдут с 5 по 22 ноября. Участники посетят производства косметики, одежды, обуви, кондитерских и хлебобулочных изделий, медоборудования для скорой помощи, аппаратов ИВЛ, лифтов и другой продукции.