Стартовала регистрация на девятый сезон экскурсий «Открой#Моспром»

Более 170 экскурсий по высокотехнологичным промпредприятиям Москвы пройдут с 5 по 22 ноября. Участники посетят производства косметики, одежды, обуви, кондитерских и хлебобулочных изделий, медоборудования для скорой помощи, аппаратов ИВЛ, лифтов и другой продукции.
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