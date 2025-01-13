Американский журналист Майк Фреденберг в материале, опубликованном в аналитическом журнале Responsible Statecraft, предположил, что вред от прекращения транзита газа через Украину получит лишь сам Зеленский.
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