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Любимый Сочи

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Мост с препятствиями построили на Мацесте

Мост с препятствиями построили на Мацесте Всё дело в том, что рабочие как ни в чём ни бывало монтируют перила, продолжают другие работы, не обращая внимание на одну противоречивую деталь.

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