Мост с препятствиями построили на Мацесте Всё дело в том, что рабочие как ни в чём ни бывало монтируют перила, продолжают другие работы, не обращая внимание на одну противоречивую деталь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мост с препятствиями построили на Мацесте Всё дело в том, что рабочие как ни в чём ни бывало монтируют перила, продолжают другие работы, не обращая внимание на одну противоречивую деталь.