Теннисистка Мирра Андреева: Моя сила, возможно, в том, чтобы играть так, как я хочу

В предыдущем матче четвертого круга турнира «Ролан Гаррос», столкнувшись с мощной поддержкой трибун новоявленной француженки, в недавнем прошлом россиянки Варвары Грачевой, Мирра Андреева призналась в интервью, что противостоять этому ей удалось, представляя, что это её имя, а не имя соперницы, выкрикивают зрители с трибун.