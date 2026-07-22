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Царьград

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"Колесо генотьбы провернулось": На Украине закончился бензин вслед за Россией. Стешин вынес вердикт: "Вот и всё"

"Колесо генотьбы провернулось": На Украине закончился бензин вслед за Россией. Стешин вынес вердикт: "Вот и всё"

На Украине закончился бензин вслед за Россией. Сейчас в стране наблюдается примерно та же ситуация, которая ещё недавно наблюдалась в русских регионах.

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