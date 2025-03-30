Наталья Терентьева выиграла разделку в финале Кубка России по лыжным гонкам

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru Представительница сборной Республики Татарстан, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева победила в гонке с раздельного старта классикой на восьмом этапе Кубка России в Кировске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии