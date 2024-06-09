Global Look Press/Kremlin Pool/Global Look Press Действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне, заявил в беседе с ТАСС заявил бывший глава государства и лидер Партии социалистов Игорь Додон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии