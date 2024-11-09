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Мэр Буя, называвший жителей «никчёмышами», получил федеральную награду за коммуникацию

Мэр Буя, называвший жителей «никчёмышами», получил федеральную награду за коммуникацию

Мэра Буя Игоря Ральникова, назвавшего местных жителей "никчёмышами", наградили за "Обеспечение обратной связи с жителями".

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