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В Самарской области разыскивают пропавшую девочку из Тольятти

В Самарской области разыскивают пропавшую девочку из Тольятти

О поисках юной тольяттинки было объявлено в среду, 27 сентября.Как информирует ГУ МВД России по Самарской области, Надежда Сергеевна Моисеева 2011 года рождения ушла 27 сентября из дома на бульваре Курчатова, 13 в образовательное учреждение.

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