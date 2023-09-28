В Самарской области разыскивают пропавшую девочку из Тольятти

О поисках юной тольяттинки было объявлено в среду, 27 сентября.Как информирует ГУ МВД России по Самарской области, Надежда Сергеевна Моисеева 2011 года рождения ушла 27 сентября из дома на бульваре Курчатова, 13 в образовательное учреждение.