В Пенсильвании зафиксировали шестой случай смерти от кори

В американском штате Пенсильвания зарегистрировали очередной случай смерти, связанный с корью. Об этом в понедельник сообщили местные власти, уточнив, что обстоятельства произошедшего изучали специалисты окружного управления судмедэкспертизы.
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