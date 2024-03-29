Киев обвинил Telegram в сотрудничестве с ФСБ и Роскомнадзором

center][/center]Мессенджер Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором, а к просьбам Украины не прислушивается, заявил представитель департамента контрразведывательной защиты и информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко.
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