Экономист рассказала о налоговых льготах для российских пенсионеров

Россияне пенсионного возраста получают значительные налоговые льготы и другие преференции. Так, среди них есть возможность получения налогового вычета при покупке жилья, включая земельный участок для его строительства.
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