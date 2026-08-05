MS NOW: экипаж авианосца Abraham Lincoln жалуется на нехватку еды и плесень

На американском авианосце USS Abraham Lincoln, который уже девять месяцев находится в море и участвует в войне США с Ираном, возникли проблемы с питанием, водой и санитарией, рассказали MS NOW родственники военнослужащих.
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