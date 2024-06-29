Губернатор Московской области исключает реставрацию Крокус Сити Холла

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что вместо восстановления сгоревшего концертного зала "Крокус Сити Холл" планируется создать сквер, который станет символом памяти и скорби по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года.
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