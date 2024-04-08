Форвард "Динамо" Тюкавин заявил, что команда поддержала вратаря Лещука

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что команда поддержала голкипера Игоря Лещука, допустившего две результативные ошибки, которые привели к поражению.