Форвард "Динамо" Тюкавин заявил, что команда поддержала вратаря Лещука

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что команда поддержала голкипера Игоря Лещука, допустившего две результативные ошибки, которые привели к поражению.
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