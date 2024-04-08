Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Форвард "Динамо" Тюкавин заявил, что команда поддержала вратаря Лещука

Форвард "Динамо" Тюкавин заявил, что команда поддержала вратаря Лещука

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что команда поддержала голкипера Игоря Лещука, допустившего две результативные ошибки, которые привели к поражению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх