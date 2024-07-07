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В МИД заявили, что РФ не рассматривает возможность возвращения в Совет Европы

Россия не рассматривает возможность возвращения в Совет Европы, это невозможно как минимум с юридической точки зрения, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в интервью "Известиям".

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