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А вы на своей ямахе гоняете кругами по гостинной?

А вы на своей ямахе гоняете кругами по гостинной?

А вот "барон" Балан-Панченков может себе такое позволить. Наверное он самозанятый. Паренёк запустил двигатель, заехал в зал сделал кружок вокруг стола, аккуратненько так сделал, не дрифтовал.

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Комментарии
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Александр Попов
ЦЫГАНЕ при СССР торговали КРЫШКАМИ для консервации, СЕЙЧАС только НАРКОТА. На ХРЕН: МУЖИКОВ на СВО, баб в Сибирь на ЗОНЫ самообеспечения.
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Вадим Кузнецов
Мне понравилась фраза: &quot;у нас, у цыган, это так...&quot; Цыгане - не граждане РФ? Для них не обязательны законы? Они не несут обязанностей?
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42 мин.
Алексей Медведев
У нас не кому в стране наводить порядок!
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