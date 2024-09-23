А вот "барон" Балан-Панченков может себе такое позволить. Наверное он самозанятый. Паренёк запустил двигатель, заехал в зал сделал кружок вокруг стола, аккуратненько так сделал, не дрифтовал.
А вы на своей ямахе гоняете кругами по гостинной?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
ЦЫГАНЕ при СССР торговали КРЫШКАМИ для консервации, СЕЙЧАС только НАРКОТА. На ХРЕН: МУЖИКОВ на СВО, баб в Сибирь на ЗОНЫ самообеспечения.
Ответить
1 час.
Вадим Кузнецов
Мне понравилась фраза: "у нас, у цыган, это так..." Цыгане - не граждане РФ? Для них не обязательны законы? Они не несут обязанностей?
Ответить
42 мин.
Алексей Медведев
У нас не кому в стране наводить порядок!
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии