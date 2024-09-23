А вы на своей ямахе гоняете кругами по гостинной?

Александр Попов ЦЫГАНЕ при СССР торговали КРЫШКАМИ для консервации, СЕЙЧАС только НАРКОТА. На ХРЕН: МУЖИКОВ на СВО, баб в Сибирь на ЗОНЫ самообеспечения.

Вадим Кузнецов Мне понравилась фраза: "у нас, у цыган, это так..." Цыгане - не граждане РФ? Для них не обязательны законы? Они не несут обязанностей?