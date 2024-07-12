В четверг, 11 июля, на территории России произошел еще один трагический инцидент. Во время игры на детской площадке в городе Шебекино Белгородской области военнослужащими Вооруженных Сил Украины (ВСУ) был совершен преднамеренный теракт.
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