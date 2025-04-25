Павел Бучневич оформил хет-трик: "Сент-Луис" побеждает "Виннипег" 7:2

Команда "Сент-Луис" одержала победу над "Виннипегом" со счетом 7:2 в третьем матче плей-офф НХЛ. Русский игрок Павел Бучневич оформил хет-трик, добавив голевую передачу, а Алексей Торопченко забросил одну шайбу.
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