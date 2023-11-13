БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай vs Америка: цена вопроса — трафик на пять триллионов долларов

Китай vs Америка: цена вопроса — трафик на пять триллионов долларов

США хотят открыть Южно-Китайский морской фронт. Китайцы — за мир Дмитрий Капустин Фото: AP/TAСС Китай продолжает усиливать военное присутствие в Южно-Китайском море, вызывая беспокойство и опасения у американского правительства и военных.

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