США хотят открыть Южно-Китайский морской фронт. Китайцы — за мир Дмитрий Капустин Фото: AP/TAСС Китай продолжает усиливать военное присутствие в Южно-Китайском море, вызывая беспокойство и опасения у американского правительства и военных.
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