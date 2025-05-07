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Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом

Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом

Весной многие любят ходить на озеро или пруд, чтобы покормить птиц. Но можно ли на самом деле уткам давать хлеб и булочки? На самом деле организм утки может переваривать хлеб и сухари, так как это основа их рациона в холода.

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