Эксперт объяснил, можно ли кормить уток хлебом

Весной многие любят ходить на озеро или пруд, чтобы покормить птиц. Но можно ли на самом деле уткам давать хлеб и булочки? На самом деле организм утки может переваривать хлеб и сухари, так как это основа их рациона в холода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии