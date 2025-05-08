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Царьград

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Захарова критикует чешского министра за отказ от памятника Коневу

Захарова критикует чешского министра за отказ от памятника Коневу

Мария Захарова осудила чешского министра Яна Липавского за отказ признавать права России на памятник Коневу в Праге.

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