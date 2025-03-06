В тактике России и США по отношению к Украине заметили сходство

Политолог Ордуханян: Тактики России и США по отношению к Украине имеют сходство Тактика США и России по отношению к Украине имеет большое сходство: чем больше требования выдвигает украинский президент Владимир Зеленский, тем худшие условия ему предлагаются, заявил в разговоре с «Лентой.