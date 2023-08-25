День незалежности, кстати

Анекдот месяца: вчера в бесправной колонии, не имеющей собственной экономики и полностью управляемой извне, праздновали «день незалежности».
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