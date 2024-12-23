В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады с Сахалина эвакуировали мирных жителей села Островского в Донецкой Народной Республике из-под обстрелов Вооруженных сил Украины.
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