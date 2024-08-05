РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И ведь всё правильно говорит и думает!!!!Мудрые мысли кота...
  • Элеонора Коган
    Да, мудрый котик Василий!!!!Мудрые мысли кота...
  • Элеонора Коган
    Лизи, милая, поправляйся скорей.Но лучше живи в зоопарке.  И спасибо врачам, что спасли маму-коалу и малыша не разлуч...Фото дня: «Малыш ...

Пять минут хорошего настроения. Соки и напитки

Пять минут хорошего настроения. Соки и напитки

Один призывник спрашивает другого: — Как можно обмануть тест на мочу? — Сдать на анализ сок. — И получить заключение медкомиссии: "Иван Сидоров не может проходить службу в связи с тем, что он - лимон"? - Пойдем купим водки, смешаем ее с соком!- С каким соком?- С желудочным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
mvilorich Vilin
— Налей мне пшеничного сока! — Чегооо? — Ты не видишь? Мне плохо, дай пшеничной водки!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх