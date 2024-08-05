Пять минут хорошего настроения. Соки и напитки

Один призывник спрашивает другого: — Как можно обмануть тест на мочу? — Сдать на анализ сок. — И получить заключение медкомиссии: "Иван Сидоров не может проходить службу в связи с тем, что он - лимон"? - Пойдем купим водки, смешаем ее с соком!- С каким соком?- С желудочным.