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China News: После поражения в Авдеевке ВСУ не решатся на новое наступление

China News: После поражения в Авдеевке ВСУ не решатся на новое наступление

Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна заявил, что после поражения в Авдеевке ВСУ не решатся на новое наступление.

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