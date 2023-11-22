Мэр Харькова сообщил о сокращении 30% чиновников из-за изменения бюджета Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сокращении 30% чиновников из-за изменения бюджета Украины в части налога на доходы физических лиц с дохода военных - теперь эти средства пойдут не в региональные бюджеты, а в бюджет Украины.
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