Форум ШОС по цифровой экономике: ИИ и умное сельское хозяйство в фокусе

Цифровая инфраструктурная связность, промышленная цифровая трансформация и цифровое управление стали ключевыми темами Форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по цифровой экономике 2026 года, проходившего с понедельника по среду в городе Урумчи (Urumqi), Синьцзян-Уйгурский автономный район (Xinjiang).
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