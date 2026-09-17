Форум ШОС по цифровой экономике: ИИ и умное сельское хозяйство в фокусе

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Цифровая инфраструктурная связность, промышленная цифровая трансформация и цифровое управление стали ключевыми темами Форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по цифровой экономике 2026 года, проходившего с понедельника по среду в городе Урумчи (Urumqi), Синьцзян-Уйгурский автономный район (Xinjiang).