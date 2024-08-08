Иран и Сирия не обязаны воевать с Израилем, заявил глава "Хезболлы"

Бойцы движения "Хезболлах" © РИА Новости / Михаил Воскресенский2 дня назад 1,5K прочитали Иран и Сирия не обязаны вступать в конфронтацию с Израилем, достаточно продолжение их помощи политической, военной и экономической движениям сопротивления, которые ведут боевое противостояние с армией Израиля, заявил генеральный секретарь шиитского движения Хасан Насрулла во вторник в ходе своего выступления посвященного памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира Фуада Шукра.