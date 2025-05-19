Умер легендарный хореограф Юрий Григорович

Ушел создатель золотой эпохи советского балета и золотого фонда репертуара Большого театра. Каким был этот великий художник?Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет.
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