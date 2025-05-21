Elgato теперь позволяет вам превратить любое устройство в Stream Deck

На выставке Computex 2025 компания Elgato представила проект «Stream Deck Everywhere». Эта новая инициатива включает в себя несколько новых проектов - некоторые из них незначительные, а другие немного меняют наши ожидания.
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