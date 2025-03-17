В Москве раздадут награды премии Жара Media Awards 2025

ANNA ASTI, Григорий Лепс, Стас Михайлов, EMIN, Дима Билан, Artik & Asti, Егор Крид, Ани Лорак, Николай Басков, «Дискотека Авария», Лолита, JONY, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, МОТ, Валерия, Алсу, Bahh Tee & Turken и многие другие поднимутся на сцену, а прежде, пройдут по красной ковровой дорожке — это отдельное шоу с собственной сценой и прямой трансляцией, к которому артисты готовятся несколько месяцев.