Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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В Москве раздадут награды премии Жара Media Awards 2025

В Москве раздадут награды премии Жара Media Awards 2025

ANNA ASTI, Григорий Лепс, Стас Михайлов, EMIN, Дима Билан, Artik & Asti, Егор Крид, Ани Лорак, Николай Басков, «Дискотека Авария», Лолита, JONY, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, МОТ, Валерия, Алсу, Bahh Tee & Turken и многие другие поднимутся на сцену, а прежде, пройдут по красной ковровой дорожке — это отдельное шоу с собственной сценой и прямой трансляцией, к которому артисты готовятся несколько месяцев.

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