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«Адские санкции» уже давно введены

«Адские санкции» уже давно введены

В США принят новый закон о санкциях против России. Его обсуждение растянулось более чем на год. В Сенат США его внес покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм еще 1 апреля 2025 г.

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