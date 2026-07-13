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Перспективы курса рубля оценили

Перспективы курса рубля оценили

Во второй половине лета доллар может укрепиться к российской валюте и подняться до 79 рублей. Такой прогноз дал член экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров (АФД) по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.

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