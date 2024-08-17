Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» российских десантников группировки войск «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинских националистов и сорвали им ротацию на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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