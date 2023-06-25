Царьград

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"Доказывают неадекватность": Лавров высмеял слова Зеленского и Байдена о ядерной угрозе

"Доказывают неадекватность": Лавров высмеял слова Зеленского и Байдена о ядерной угрозе

По мнению министра иностранных дел России высказывания украинского и американского президентов ничто иное как бурные потоки сознанийМногие обозреватели задаются вопросом, как истолковать то, что в последнее время говорит президент США Джо Байден.

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