Температура воздуха в Крыму продолжает бить рекорды

20 августа, температура воздуха в Симферополе повторила показатели 25-летней давности. Об этом рассказала КИА заместитель начальника ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Вероника Шенгелай.
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