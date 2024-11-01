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Царьград

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Эксперт рассказал о частых ошибках владельцев авто при подготовке машины к зиме

Эксперт рассказал о частых ошибках владельцев авто при подготовке машины к зиме

Также специалист рассказал, на что нужно обратить внимание в первую очередь.Достаточно часто владельцы автомобилей пытаются подготовить автомобиль к зиме, но при этом допускают ряд серьёзных ошибок, которые чреваты рисками на дороге и критическими поломками.

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