Эксперт рассказал о частых ошибках владельцев авто при подготовке машины к зиме

Также специалист рассказал, на что нужно обратить внимание в первую очередь.Достаточно часто владельцы автомобилей пытаются подготовить автомобиль к зиме, но при этом допускают ряд серьёзных ошибок, которые чреваты рисками на дороге и критическими поломками.