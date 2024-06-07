В Новосибирске хотят вдохнуть новую жизнь в территорию 17-го городка

Губернатор не исключил, что на территории может появиться жилищная застройка.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время Петербургского международно экономического форума заявил, что власти надеются на развитие территории военного городка №17 с привлечением Министерства обороны и ДОМ.
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