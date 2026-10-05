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Царьград

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Оборот компаний Петербурга вырос на 7,8% и достиг 23,5 трлн

Оборот компаний Петербурга вырос на 7,8% и достиг 23,5 трлн

Совокупный оборот организаций Санкт-Петербурга за январь–август 2026 года достиг 23,5 трлн рублей, при этом наиболее заметный рост показали строительный сектор, гостиничный бизнес и общественное питание.

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