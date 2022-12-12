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Елена Вяльбе: «Не думаю, что кто-то возьмется показывать Кубок России по лыжам. Не знаю, обидно это или нет»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе  сообщила, что вряд ли оставшиеся этапы Кубка России будут транслироваться по телевидению.

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