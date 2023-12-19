В Северной Осетии сотрудники полиции совместно с Общественным советом встретились с родителями учащихся школы

В ходе собрания представитель органов внутренних дел ознакомил присутствующих с информацией, направленной на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, контрпропаганды посещения подростками сайтов деструктивного характера.
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