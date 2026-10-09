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ИА Регнум

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Под музыку «Вивальди»: пиар-наступление ВСУ прошло по старому сценарию

Под музыку «Вивальди»: пиар-наступление ВСУ прошло по старому сценарию

В сентябре украинские медиа старательно раздували подробности военной операции «Вивальди». Победные реляции командования Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого* подхватили подконтрольные Зеленскому информационные ресурсы.

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