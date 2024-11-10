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Профессор Гарварда объяснил, в каком случае Украине придет конец

Профессор Гарварда объяснил, в каком случае Украине придет конец

Украине придет конец, если новому президенту США Дональду Трампу удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным о ее разделе и нейтральном статусе, тогда у США уже не будет никакого интереса в финансировании Киева, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт 10 ноября в статье для журнала Foreign Policy.

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