Профессор Гарварда объяснил, в каком случае Украине придет конец

Украине придет конец, если новому президенту США Дональду Трампу удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным о ее разделе и нейтральном статусе, тогда у США уже не будет никакого интереса в финансировании Киева, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт 10 ноября в статье для журнала Foreign Policy.