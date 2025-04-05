Infopro54.ru – Новости Сибири Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум В Сети появились скриншоты постов-откровений некоего Саидо Мурада, который пообещал устроить в России геноцид и заставить граждан страны принять ислам.
«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России
Комментарии
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Сергей Алексеев
Даже если он пошутил так, депортировать всю семью.
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14 час.
Александр _
Не понятно зачем у них требовать извинений, если в душе он останется таким же, только еще злее. Нужно в его личном досье поставить метку, чтобы он больше не смог работать в любых госструктурах, а если это новый гражданин, то лишать гражданства. Они все ведь правы, всё идет к исламизации России, а потом это будет другая страна. В общественное пространство вытекает то, о чем они разговаривают в своем кругу и хорошо, если только разговаривают, а это не более глубокая чья-то цель.
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13 час.
Александр Бабин
А на хрена его извинения -что он ребёнок-ну не нравится Россия -отправить на родину
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11 час.
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