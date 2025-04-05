«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России

Александр _

Не понятно зачем у них требовать извинений, если в душе он останется таким же, только еще злее. Нужно в его личном досье поставить метку, чтобы он больше не смог работать в любых госструктурах, а если это новый гражданин, то лишать гражданства. Они все ведь правы, всё идет к исламизации России, а потом это будет другая страна. В общественное пространство вытекает то, о чем они разговаривают в своем кругу и хорошо, если только разговаривают, а это не более глубокая чья-то цель.