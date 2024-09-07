Барнаульцы возмущены высказыванием критика Климова о группе "Комната культуры"

Вадим Климов сравнил барнаульский коллектив с "Ласковым маем" и предложил переименовать его "Кабинет школьного психолога" Жители Барнаула возмутились высказыванием арт-критика Вадима Климова, который раскритиковал местную рок-группу "Комната культуры".
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