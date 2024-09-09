Учительница Звягина: в Курской области ВСУ ударами разбили школу, а село спалили

Некоторым семьям уже некуда возвращаться Учительница из села в Суджанском районе Курской области Ирина Звягина сообщила РИА Новости, что ее школа была разрушена ударами украинской армии, а большая часть населенного пункта сгорела после атак беспилотников.
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