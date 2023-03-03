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В Челябинске родители особого ребенка собрали хоккейную команду

В Челябинске родители особого ребенка собрали хоккейную команду

Для спортсменов с ментальными нарушениями проводятся занятия. Организовать секцию специального хоккея решили челябинцы Илья Григорьев и Елена Левина.

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